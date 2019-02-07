|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
07.02.19 09:49
Волгоград намерен привлечь кредиты на 1,5 млрд руб. для погашения долговых обязательств
Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", в этот день планируется провести два аукциона по кредитам в размере 400 млн рублей каждый, два по кредитам по 200 млн рублей каждый и один по кредиту на 300 млн рублей.
Цены контрактов на 400 и 200 млн рублей не должны превышать 40,8 млн и 20,4 млн рублей (ставка - 10,2% годовых) соответственно, по кредитной линии на 300 млн рублей - 31,6 млн рублей (ставка - 10,5% годовых).
Кредиты привлекаются сроком на 1 год для погашения муниципальных обязательств.
Прием заявок на участие в аукционах завершится 25 февраля.
|
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket