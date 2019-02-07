Волгоград намерен привлечь кредиты на 1,5 млрд руб. для погашения долговых обязательств

07.02.19 09:49

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Департамент финансов администрации Волгограда назначил на 1 марта пять аукционов на право заключения контрактов по предоставлению городу кредитов суммарно на 1,5 млрд рублей.

Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", в этот день планируется провести два аукциона по кредитам в размере 400 млн рублей каждый, два по кредитам по 200 млн рублей каждый и один по кредиту на 300 млн рублей.

Цены контрактов на 400 и 200 млн рублей не должны превышать 40,8 млн и 20,4 млн рублей (ставка - 10,2% годовых) соответственно, по кредитной линии на 300 млн рублей - 31,6 млн рублей (ставка - 10,5% годовых).

Кредиты привлекаются сроком на 1 год для погашения муниципальных обязательств.

Прием заявок на участие в аукционах завершится 25 февраля.