Тверская область в 2019 году увеличит финансирование ЖКХ в 3 раза

07.02.19 09:59

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Объем финансирования госпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области" на 2019 год утвержден правительством региона в размере 2,5 млрд рублей, что на 1,7 млрд рублей (в 3,1 раза - ИФ) больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Дополнительные средства предоставлены из федерального бюджета и будут направлены, в том числе, на реализацию нацпроектов "Жильё и городская среда" и "Экология". По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, программа позволит обеспечить модернизацию отрасли ЖКХ Тверской области, повысить качество услуг для населения, обеспечить консолидацию коммунальных активов, развитие программы газификации", - говорится в сообщении.

В частности, 728 млн рублей предполагается дополнительно направить на модернизацию объектов теплоэнергетического комплекса и субсидии теплоснабжающим организациям Верхневолжья. Общий объём средств по этому направлению превысит 985 млн рублей. Запланировано строительство четырех котельных - в Бологом, Осташкове, Нелидово, ЗАТО Озёрный.

"Около 368 млн рублей дополнительно заложено на проектирование и строительство газовых сетей в Осташкове, Красном Холме, Молоково, Калязинском районе, посёлке Жарковский. В целом финансирование на эти цели в текущем году составит почти 408 млн рублей", - отмечает пресс-служба.

По нацпроекту "Жильё и городская среда" более 86 млн рублей из федерального бюджета предусмотрено на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды и обустройства мест массового отдыха. Общий объём финансирования этого направления планируется на уровне 423 млн рублей.