Отпустить на волю: освободить косаток и белух из бухты Средняя в Приморье призвал сын Жака-Ива Кусто
  
Выходит на рынок: автомобили Aurus будут доступны для заказа у дилеров с 15 февраля
   
Расследование ЧП: суворовцы в Ульяновске могли заразиться эхинококкозом от собаки
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
07.02.19 09:59

Тверская область в 2019 году увеличит финансирование ЖКХ в 3 раза

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
7 февраля. Interfax-Russia.ru - Объем финансирования госпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области" на 2019 год утвержден правительством региона в размере 2,5 млрд рублей, что на 1,7 млрд рублей (в 3,1 раза - ИФ) больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Дополнительные средства предоставлены из федерального бюджета и будут направлены, в том числе, на реализацию нацпроектов "Жильё и городская среда" и "Экология". По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, программа позволит обеспечить модернизацию отрасли ЖКХ Тверской области, повысить качество услуг для населения, обеспечить консолидацию коммунальных активов, развитие программы газификации", - говорится в сообщении.

В частности, 728 млн рублей предполагается дополнительно направить на модернизацию объектов теплоэнергетического комплекса и субсидии теплоснабжающим организациям Верхневолжья. Общий объём средств по этому направлению превысит 985 млн рублей. Запланировано строительство четырех котельных - в Бологом, Осташкове, Нелидово, ЗАТО Озёрный.

"Около 368 млн рублей дополнительно заложено на проектирование и строительство газовых сетей в Осташкове, Красном Холме, Молоково, Калязинском районе, посёлке Жарковский. В целом финансирование на эти цели в текущем году составит почти 408 млн рублей", - отмечает пресс-служба.

По нацпроекту "Жильё и городская среда" более 86 млн рублей из федерального бюджета предусмотрено на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды и обустройства мест массового отдыха. Общий объём финансирования этого направления планируется на уровне 423 млн рублей.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  07.02.19 10:38
Пассажир московского метро оштрафован на 20 тыс. рублей за отказ от досмотра
.
  07.02.19 09:49
ФСБ задержала 30 фальшивомонетчиков, промышлявших в двадцати регионах
.
  06.02.19 17:57
Медведи в столичном зоопарке могут проснуться раньше срока из-за потепления
.
  06.02.19 17:33
Мосгорсуд перевел под домашний арест гендиректора АСГ Савельева
.
  06.02.19 17:00
Памятник актеру Михаилу Ульянову может появиться в Москве
.
  06.02.19 15:44
Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО до апреля
.
  06.02.19 13:28
Иск о запрете в Москве противогололедных реагентов подан в суд
.
  06.02.19 13:09
Следствие не видит оснований выпускать Мамаева и Кокорина из СИЗО
.
  06.02.19 12:32
Новые съезды построят на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе в Москве
.
  06.02.19 09:01
Около часа понадобилось для восстановления движения на "оранжевой" ветке московского метро


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket