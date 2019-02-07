Военные Балтфлота поднимут советский истребитель из болота в Калининградской области

07.02.19 09:56

© РИА Новости. Игорь Зарембо

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие Балтийского флота (БФ) принимают участие в работах на месте обнаружения истребителя времен Великой Отечественной войны в Калининградской области, сообщила пресс-служба БФ.

"Поисковый отряд и военные проводят работы на месте обнаружения советского истребителя "Аэрокобра" Р-39. Самолет, лежащий на трехметровой глубине, обнаружили в болоте Полесского района. Погодные условия позволили начать работы только этой зимой", - говорится в сообщении.

Поисковики под руководством Николая Киселя организовали полевой выход к месту падения истребителя, оборудовав специальную гать. По ней к месту падения и подошла инженерная техникам флота.

На месте было установлено, что во время падения самолет разломился на три части и загорелся. Найдены фрагменты фюзеляжа, вооружения и неизрасходованные боеприпасы.

По словам начальника военно-мемориальной службы БФ Олега Бобровского, поисковики определили номера самолета и двигателя, по которым в настоящее время устанавливается его принадлежность к воинской части, обстоятельства боя и судьба летчика, останки которого пока не найдены.