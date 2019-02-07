Шесть аварий с участием 15-ти машин случились в Тульской области

07.02.19 10:04

© РИА Новости. Илья Питалев

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Полиция в Тульской области выясняет обстоятельства шести ДТП на трассе "Крым", сообщили "Интерфаксу" в четверг в региональном УМВД.

"С вечера среды на участке с 119-го по 129-й км федеральной трассы "Крым", проходящей по территории Заокского района, произошло шесть автоаварий, в которых участвовало до 15 машин. Есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение на этом участке трассы не прекращалось.

По предварительным данным, причинами массовых аварий стали сложные погодные условия - мокрый снег и гололедица.