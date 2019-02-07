Число пострадавших в автоаварии в Нижнем Новгороде увеличилось до 23 человек - ГИБДД

07.02.19 10:14

© РИА Новости. Александр Кряжев

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Медпомощь понадобилась 23 рабочим, попавшим в аварию с автобусом в Нижнем Новгороде, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.

"В 08:10 в городе Нижнем Новгороде у дома номер 8 на набережной Гребного Канала водитель автобуса "ПАЗ" совершил наезд на стоявшую на обочине грузовую автомашину "МАН", - сказали в ведомстве.

"По уточненным данным, в автобусе находилось 35 пассажиров (рабочие ООО "Водоканал"), за медицинской помощью обратилось 23 пассажира", - сказали в ГИБДД.

Ранее в четверг информированный источник сообщал агентству "Интерфакс-Поволжье" о 21 пострадавшем.

"13 человек доставлены в Нижегородскую областную клиническую больницу им. Н.А.Семашко. Характер травм - легкие ушибы, ссадины, оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, решается вопрос о необходимости госпитализации пострадавших.

"Предполагаемые обстоятельства происшествия - водитель автобуса не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем", - добавил источник.