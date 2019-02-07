Google удалил из выдачи более 70% запрещенного в РФ контента

07.02.19 10:19

Фото Google.ru

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Компания Google удалила из своей поисковой выдачи более 70% ссылок, содержащихся в реестре запрещенной информации.

Об этом свидетельствует анализ данных Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в Интернете, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено, согласно которому из поисковой выдачи Google удалены 73% ссылок.

В Роскомнадзоре эту информацию не комментируют, отмечая налаженный диалог с компанией.

"Между Роскомнадзором и Google налажены конструктивный диалог и сотрудничество. В настоящий момент результатами этого сотрудничества мы удовлетворены", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.