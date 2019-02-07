Около 60 междугородних автобусных маршрутов отменили в Тюмени из-за морозов

07.02.19 10:19

© РИА Новости. Руслан Кривобок

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Десятки междугородних автобусных рейсов отменили в Тюмени в четверг из-за аномально низкой температуры воздуха.

"Сегодня отменено порядка 60 рейсов", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в четверг сотрудник администрации автовокзала.

В частности, по его словам, отменены рейсы по направлению в южные районы области, где утром в четверг температура воздуха опустилась ниже сорока градусов, а также в Петропавловск и Лисаковск (Казахстан).

"В Тобольск и Ханты-Мансийск автобусы в четверг идут по расписанию", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что во вторник и среду в Тюмени было отменено более 20 междугородних автобусных рейсов.

Вечером 6 февраля из-за аномальных морозов в Северо-Казахстанской области введено ограничение движения на всех направлениях дорог республиканского, областного и районного значения.

В связи с этим в четверг был отменен автобусный рейс из Петропавловска в Ишим, который расположен в 90 км от границы с Казахстаном. Утром в Ишиме было минус 39 градусов, все школьники из-за морозов остались дома.