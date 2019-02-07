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Военные расчистили от снега дороги в населенные пункты Курской области

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
7 февраля. Interfax-Russia.ru - Более 200 километров дорог расчистили от снежных завалов военные инженеры Западного военного округа (ЗВО) для жителей Курской области, сообщает пресс-служба ЗВО.

"Военнослужащие автодорожных и инженерных войск ЗВО за три дня расчистили свыше 200 км проселочных дорог к более чем 3 тыс. домов в селах Курской области", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что по просьбе местных властей в ночь на 4 февраля в Советский район Курской области были выдвинуты группировки войск из Воронежской и Курской областей для ликвидации последствий природной стихии.

"Из-за снежных завалов были отрезаны от основных путей сообщения более 10 тыс. мирных жителей", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в понедельник в регион пришла оттепель и моросящие осадки, что во вторник привело к активному таянию накопленного снега. В результате 15 населенных пунктов, в числе которых школы, больницы детские сады и объекты энергосети и социальной инфраструктуры оказались отрезаны.

За первые два дня военные проложили более 110 км полевых дорог между населенными пунктами в Советском районе, в том числе более 50 километров дорог пришлось прокладывать на узких улицах поселков с помощью тяжелой бронетехники - инженерных машин разграждения ИМР-2М, путепрокладчиков на гусеничном и колесном ходу.

В последний день при расчистке подъездных дорог к селам по новым обращениям мирных жителей и при расширении основных дорожных развязок было расчищено более 95 км наиболее сложных участков, где снежные заторы сохранялись с декабря пошлого года.

Всего к расчистке было привлечено более 20 единиц колесной и гусеничной техники, около 100 военнослужащих и представителей администрации сельских поселений.

"Работы по расчистке завершены в полном объеме за 36 часов работы", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время техника и личный состав возвращаются в пункты постоянной дислокации в 700 километрах от места проведения работ.

Работы велись в районе населенных пунктов Верхне-Гурово, Нижне-Гурово, Ледовское, Мармыжи и Кшенский.

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