Открыто движение по 9-километровому участку объездной дороги в Симферополе

07.02.19 10:30

Фото Елены Богданович

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Девятикилометровый участок объездной дороги, построенной в Симферополе за два года по федеральной целевой программе развития Крыма, открыт для автомобилей в четверг, передает корреспондент "Интерфакса".

Открытый участок соединил симферопольские села Дубки и Левадки, обеспечив транзитному транспорту выезд на юго-запад полуострова - в сторону Севастополя, а также на запад - до курортного поселка Николаевка.

"Строительство дороги, которую так ждали многие автомобилисты, завершено. Сегодня мы открываем транзитное движение на участке трассы Дубки - Левадки. Это важный этап развития транспортной инфраструктуры Крыма", - сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов на открытии объездной.

Строительство четырехполосной дороги с тремя путепроводами велось в течение двух лет. Подрядчик - новосибирская компания "Сибавтобан", стоимость объекта - 6,1 млрд рублей.

К 2020 году участок дороги Дубки - Левадки будет включен в строящуюся трассу "Таврида" (подрядчик - компания "ВАД"), которая соединит Керчь на востоке полуострова с Севастополем в объезд Симферополя с западной стороны.

Предполагается, что дорога в обход Симферополя разгрузит городские магистрали от транзитного транспорта, сохранит экологию и дорожное покрытие улиц.