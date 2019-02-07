Госдума заслушает предложения по борьбе с "телефонным терроризмом"

07.02.19 10:53

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Руководство МВД и ФСБ в ближайшее время представят в Госдуме свои предложения по борьбе с террористами, в том числе с так называемым "телефонным терроризмом", заявил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальбе Шхагошев, выступая на заседании Госдумы в четверг.

При этом он отметил, что теперь через телефон терроризируют людей не школьники ради развлечения, а профессиональные "телефонные террористы".

"Василий Иванович Пискарев (председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции - ИФ) уже поговорил с правоохранительными органами, с руководством МВД и ФСБ, которые на ближайшем заседании скажут, что нужно дальше делать, и какие результаты достигнуты, и мы продолжим этот серьезный разговор", - сказал А.Шхагошев.

Он отметил, что в последние дни повторились массовые случаи "телефонного терроризма", было эвакуировано большое количество людей из разных учреждений.

"За последние два дня мы получили более 500 сообщений о ложном минировании наших объектов, были эвакуированы более 160 тыс. человек", - сказал он.

Он напомнил, что Госдума усилила наказание за так называемый телефонный терроризм, что уже дало свои результаты. Так, в 2017 году было более 3000 сообщений о ложном минировании, а в 2018-м - уже 1500 таких сообщений.

"Да, это результат, но преступник сегодня меняет тактику. Преступник использует интернет и широкий спектр технических возможностей. Они меняют геолокацию, сигналы сегодня поступают не от школьников, как это было ранее, и не по телефону, а из разных стран, где создаются специальные преступные ячейки", - сказал А.Шхагошев.

По его словам, в правоохранительных органах созданы специальные подразделения для борьбы с такими проявлениями терроризма.

По мнению парламентария, в настоящее время главная задача, в том числе перед парламентариями, - помочь правоохранительным органам обеспечить взаимодействие на международном уровне в борьбе с терроризмом, в том числе с сообщениями о ложном минировании.

"Мы обязаны поднять все эти вопросы на международных площадках: и в ООН, в контртеррористическом управлении, в ОБСЕ, и в ОДКБ, где действует рабочая группа... А также на площадке форума, который проводит Госдума по развитию парламентаризма", - сказал он.

Парламентарий предложил обратиться к профильным комитетам Госдумы по международным делам и по безопасности активизировать постановку этих вопросов на международных площадках.