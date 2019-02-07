Непогода оставила без электричества 85 населенных пунктов в Рязанской области

07.02.19 11:05

© РИА Новости. Валерий Мельников

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Снегопад нарушил энергоснабжение населенных пунктов в Скопинском, Спасском, Шиловском и Ряжском районах Рязанской области, сообщает в четверг отдел по связям с общественностью филиала "Рязаньэнерго".

Всего без света остались 85 населенных пунктов.

"В настоящее время сотрудники "Рязаньэнерго" перешли на особый режим. К работам по восстановлению электроснабжения привлечены 42 бригады - 146 человек и 47 единиц техники", - говорится в сообщении.

Для обеспечения скорейшего восстановления электроснабжения в Рязанскую область дополнительно направлены 25 бригад от филиалов МРСК Центра и Приволжья - "Нижновэнерго", "Тулэнерго" и "Владимирэнерго", от филиалов МРСК Центра - "Тамбовэнерго" и "Липецэнерго".

Кроме того, для мониторинга зон отключения фактической оперативной и гидрометеорологической обстановки привлечены оперативные группы Главного управления МЧС России по Рязанской области.

Ход аварийно-восстановительных работ контролирует оперативный Штаб филиала "Рязаньэнерго".