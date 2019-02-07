Госкомрегистр оформляет права собственности на объекты Таврической ТЭС в Крыму

07.02.19 11:19

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Крыма оформляет в оперативном порядке более 40 технических объектов недвижимости Таврической ПГУ-ТЭС, расположенных в селе Строгоновка Симферопольского района, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

Право собственности на объекты капитального строительства - здания и сооружения - будут зарегистрированы за ООО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт".

Недвижимость задействована в реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие республики Крым и Севастополя до 2022 года".

"Таврическая парогазовая электростанция - крупный энергетический объект, важный для жизнедеятельности республики. Наши сотрудники уже приняли в работу пакет документов для проведения процедуры кадастрового учета и регистрации прав. Сроки ввода в эксплуатацию объектов генерации установлены постановлением правительства Российской Федерации. Во исполнение документа мы в максимально короткий период времени проведем процедуры оформления имущества за юридическим лицом", - сказал председатель крымского Госкомрегистра Александр Спиридонов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, входит в госкорпорацию "Ростех") строит в Крыму две ТЭС: Таврическую (Симферополь) и Балаклавскую (Севастополь). Мощность каждой из них - 470 МВт.

Строительство велось с использованием четырех газовых турбин Siemens. В 2015 году структура "Ростеха" ОАО "ВО "Технопромэкспорт" купила эти турбины для возведения электростанции в Тамани, позже стало известно, что они были перепроданы ООО "ВО "Технопромэкспорт", а к лету 2017 года отправлены в Крым. Siemens пытался добиться в российском суде признания сделки по продаже турбин недействительной, но суд встал на сторону "Технопромэкспорта".

Представитель "Ростеха" сообщил "Интерфаксу" в конце января 2019 года, что первые очереди Симферопольской и Севастопольской ТЭС введены в эксплуатацию. С февраля они начнут получать плату за мощность. Вторые энергоблоки обеих станций в высокой степени готовности.