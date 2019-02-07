Рябков: Россия приветствует предложение США о заключении нового договора по ДРСМД

07.02.19 11:25

© РИА Новости. Павел Лисицын

Москва с интересом и в позитивном ключе рассмотрит предложения США по новому договору ДРСМД, когда Вашингтон их конкретизует.

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Об этом на пресс-конференции заявил в четверг замглавы ведомства Сергей Рябков.

"Мы, конечно, видели в заявлении президента Трампа отсылку к возможности заключения нового договора, который может быть подписан "в красивой комнате", и этот договор должен включать в качестве участников другие страны. Мы с интересом будем ждать конкретизации этого предложения в виде положенных на бумагу или изложенных иным образом элементов повестки дня такого рода переговоров - в виде концептуальных схем", - сказал С.Рябков.

По его словам, "каждые переговоры, особенно, многосторонние, по столь сложным темам, не могут не начинаться с обсуждения охвата и параметров будущего соглашения, пока мы не насытим материю будущей договоренности конкретикой".

"Мы должны, по крайней мере, очертить рамки - что попадет в сферу охвата, а что останется вовне", - сказал С.Рябков.

Дипломат отметил, что МИД России в минувший понедельник направил посольству США ноту, в котором отверг обвинения в нарушении ДРСМД, а также сообщил о приостановлении участия России в договоре.

"В ответной ноте МИД России на американскую ноту - а мы нашу ноту передали посольству США 4 февраля - мы категорически отвергли голословные, беспредметные утверждения о несоблюдении нами ДРСМД",- сказал С.Рябков на пресс-конференции в четверг.

Рябков подчеркнул, что РФ сделала все возможное для сохранения ДРСМД, пошла на меры транспарентности, выходящие за рамки соглашения. В МИД РФ уверены, что

окончательное прекращение действие договора нанесет сокрушительный удар по стратегической стабильности.

"Вина за это ляжет на США", - сказал Рябков.

Замглавы МИД РФ заявил, что Россия предпримет исчерпывающие меры для обеспечения собственной безопасности в связи с выходом Вашингтона из ДРСМД.

При этом дипломат добавил, что Москва готова к диалогу с США по ДРСМ и другим вопросам стратегической стабильности на принципах взаимности.