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07.02.19 11:30
Число сделок с ипотекой выросло в Москве на 60% в 2018г
"В Москве зарегистрировано ДДУ с привлечением кредитных средств в 2018 году порядка 43 тысяч, это значительный процент от общего количества договоров. За период с 2016 года рост сделок с кредитными средствами составил 63%", - сказала М.Макарова на конференции "Цены на взлёт. Что ждет рынок Недвижимости в 2019 году".
Она отметила, что общий объём зарегистрированных в Москве сделок с жилой недвижимостью в 2018 году составил около 5,5 млн, из них 248 тыс. были оформлены с привлечением кредитных средств.
По итогам прошлого года в России зафиксированы рекордные показатели выдачи ипотеки. Согласно оценке ЦБ, в 2018 году в стране было выдано около 1,5 млн ипотечных кредитов на 3 трлн рублей (+50% к 2017 году).
Как отмечали эксперты Дом.рф, ключевым фактором роста выдачи ипотеки стало снижение ставок до исторического минимума в 9,6% годовых. Доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизилась до исторического минимума в 1,83%.
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