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07.02.19 11:39

Рябков призывает удвоить усилия по сохранению Договора об СНВ

© РИА Новости. В. Бельцов
7 февраля. Interfax-Russia.ru - Усилия по сохранению российско-американского Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) необходимо удвоить, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"(Необходимо) удвоить усилия по сохранению двустороннего российско-американского договора по СНВ, первый десятилетний срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года", - сказал С.Рябков на пресс-конференции в четверг.

Дипломат не исключает, что судьба Договора об СНВ будет использоваться в предвыборной гонке в США в 2020 году.

Отвечая на вопрос, будет ли во время президентских выборов в США в 2020 году использоваться карта СНВ-3, С.Рябков на пресс-конференции в четверг в Москве сказал: "Будут".

По его мнению, решать вопрос о продлении действия Договора об СНВ следует в этом году, до начала предвыборной гонки в США.

"Будущий год в США будет годом предвыборной борьбы. По традиции, когда идет предвыборная гонка, в этой стране действующая администрация старается не принимать далеко идущие решения, касающиеся национальной безопасности. Поэтому шансы на то, что мы в будущем году быстро и эффективно все порешаем, приближаясь к дате выборов, а выборы, как я понимаю, президентские в США состоятся 3 ноября 2020 года, было бы чуть менее безответственно, чем при первом сценарии, но тоже недопустимо легкомысленно", - сказал С.Рябков.

"Соответственно, решать надо в этом году", - подчеркнул замминистра.

Замминистра иностранных дел РФ добавил, что у России найдутся варианты эффективных ответов на наращивание ядерного потенциала США даже при наихудшем сценарии, касающемся Договора об СНВ.

"Я уверен, что соответствующие варианты эффективных и с военной точки зрения, и с бюджетной точки зрения ответов у нас найдутся, и при этом в наихудшем сценарии", - сказал С.Рябков на пресс-конференции в четверг.

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