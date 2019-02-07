Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в России на 33%

07.02.19 11:44

© РИА Новости. Максим Богодвид

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на прошедшей неделе была выше недельного эпидемического порога по населению в целом на 33%, сообщает петербургский Институт гриппа в четверг.

Самыми проблемными по уровню заболеваемости остаются Северо-Кавказский ФО, и Центральный. В первом эпидпорог превышен на 107%.

Превышение эпидпорогов по населению в целом выявлено в 34 городах. Самое значительное - в Улан-Удэ (235%). Высокие цифры также отмечаются в Чите (161%), Кемерово (75%), Мурманске (100%), Петрозаводске (75%), Екатеринбурге (103%), Биробиджане (106%), Якутске (98%) и Ставрополе (136%).

На этой неделе в городах РФ в среднем заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась по населению в целом на 22,6%. Такая же ситуация по федеральным округам в целом. Исключение составил Дальневосточный ФО, где заболеваемость уменьшилась на 1,6%, за счет снижения заболеваемости в детских возрастных группах.

"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по населению в целом составил 949 случаев гриппа и ОРВИ на 100 тысяч населения, что выше недельного эпидемического порога (714) на 33,0%, выше базовой линии для гриппа и ОРВИ (721,9) на 31,4% и выше среднего порога интенсивности эпидемии (930,5)", - говорится в сообщении.

На этой неделе частота госпитализации с гриппом и ОРВИ от численности населения составила 0,0342%, что выше ее базовой линии (0,017%) в 2 раза. Частота госпитализации с диагнозом "грипп" составила 3,55 случаев на 100 тысяч населения, это выше базовой линии (0,24) в 14,8 раза и среднего порога интенсивности по этому показателю (1,48).