Уголовное дело возбуждено в Орле в связи с нехваткой земельных участков для 860 многодетных семей

07.02.19 11:51

© РИА Новости. Евгений Одиноков

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Орловские следователи возбудили дело по факту необеспечения многодетных семей земельными участками, сообщает региональное СУ СКР в четверг.

По данным следствия, с января 2016 года по настоящее время должностные лица управления муниципального имущества и землепользования города Орла не сформировали достаточного количества льготных земельных участков.

Это привело к нехватке участков для 860 многодетных семей, отмечается в сообщении ведомства.

В рамках расследования уголовного дела по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, допустивших сложившуюся ситуацию.