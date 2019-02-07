Паводок в 2019 году может затронуть 23 района Волгоградской области

07.02.19 11:59

© РИА Новости. Виталий Аньков

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Более 20 районов Волгоградской области в 2019 году могут оказаться в зоне паводка, сообщает пресс-служба губернатора региона в четверг со ссылкой на долгосрочный прогноз Гидрометцентра России.

"Приток воды в Куйбышевское водохранилище, располагающееся выше по течению Волги, этой весной превысит норму в полтора-два раза. Серьезные опасения также вызывают наличие ледяной корки под снежным покровом и кратное превышение запасов воды в снеге по бассейнам рек Дон, Хопер, Медведица и других. Таким образом, при негативном сценарии развития событий паводок на малых реках может привести к подъему уровня воды на территориях 23 муниципальных районов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава области Андрей Бочаров с четверг в ходе заседания комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона поручил разработать план по снижению последствий возможного паводка.

"Понимая опасность и непредсказуемость большой воды, с которой мы уже в полной мере столкнулись, необходимо заранее разработать и реализовать план по снижению последствий паводковых явлений", - приводит пресс-служба слова А.Бочарова.

Глава региона отметил, что в Волгоградской области к настоящему времени складывается сложная предпаводковая ситуация. Такое как в январе 2019 года сочетание неблагоприятных погодных явлений - сильные осадки, гололеды, туманы, метели, резкие перепады температуры воздуха, ледяная корка, большая высота снежного покрова - вместе наблюдается довольно редко: схожие погодные условия были зафиксированы около 50 лет назад.

Губернатор дал задание следить за развитием ледовой и паводковой обстановки, проверить состояние гидротехнических сооружений, подготовить дорожно-транспортную сеть к безаварийному пропуску паводковых вод, обеспечить в зоне возможного подтопления запас лекарств и продовольствия, подготовить мобильные источники электроснабжения, детализировать информацию по пунктам временного размещения.

"Обращаю внимание органов исполнительной власти и глав муниципальных образований на своевременное информирование, предупреждение населения о возможной чрезвычайной ситуации. Особое внимание необходимо уделить людям старшего возраста и детям, проживающим в зоне возможного подтопления. Главам муниципальных образований в феврале-марте провести подомовой обход в населенных пунктах, которые могут оказаться в зоне подтоплений", - сказал А.Бочаров.