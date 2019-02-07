Рябков: РФ не будет втягиваться в гонку вооружений с США

07.02.19 12:04

© РИА Новости. Евгений Одиноков

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Россия не будет втягиваться в гонку вооружений с Соединенными Штатами, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам в Москве

По его словам, есть "все признаки того, что США взяли курс на достижение неоспоримого превосходства, доминирования, по сути дела, во всех сферах, касающихся их военной организации, в том числе наиболее технологически продвинутых".

"Это, разумеется, касается и ядерной сферы, в рамках которой запущены массированные программы модернизации", - сказал С.Рябков.

"Мы не сможем это игнорировать, мы на это будем реагировать, но в гонку вооружений мы не втянемся", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

"Мы себя в гонку вооружений втянуть не позволим, но американцы, видимо, уповают на то, что это у них получится. До сих пор не получалось, я думаю, что и в этот раз не получится", - заявил С.Рябков.

При этом дипломат подчеркнул, что Россия будет реагировать на любые попытки военного сдерживания, но ничего инициировать не намерена.

"Надо исходить из того, что будут осуществляться мероприятия по военному сдерживанию России. Эти мероприятия будут очень жесткими. Мы на них будем реагировать в режиме ответном, мы ничего не будем никогда инициировать", - сказал С.Рябков на пресс-конференции в четверг.

"Коллеги, которые сейчас находятся в размышлении, как бы Россию уязвить посильнее в связи с происходящим, должны это понимать", - подчеркнул он.

Замглавы МИД РФ добавил, что конкретика мер реагирования "в достаточной степени обрисована": они будут осуществляться, если другая сторона не проявит "необходимую в этой ситуации сдержанность и ответственность".