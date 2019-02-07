МИД РФ: Москва не видит угрозы размещения РСМД в Европе в настоящее время

07.02.19 12:08

© РИА Новости. Стрингер

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Россия пока не видит угрозы размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, но не исключает, что эти угрозы могут появиться в ближайшем будущем, и примет соответствующие ответные меры, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я бы не стал уже сейчас обсуждать сценарий обострения военной конфронтации в Европе вследствие тех или иных развертываний РСМД со стороны США и их союзников по НАТО", - сказал С.Рябков в четверг на пресс-конференции в Москве.

"Мы все-таки очень внимательно, тщательно, досконально отслеживаем те сигналы, которые поступают из Вашингтона, Брюсселя и штаб-квартиры НАТО, других натовских столиц относительно отсутствия намерений, по крайней мере, на сегодня, вести дело к развертыванию ядерных вооружений средней дальности нового поколения на европейском континенте", - заявил замглавы МИД РФ.

При этом, по словам С.Рябкова, "отсутствие намерений у НАТО сегодня что-то делать не означает не появления этих намерений даже не то, что завтра, а сегодня вечером".

Он напомнил, что президент России Владимир Путин объявил об одностороннем моратории на развертывание систем средней и меньшей дальности до тех пор, пока США не будут это делать в Европе или в других регионах мира.

"Это, я считаю, важнейшее заявление, которое должно анализироваться и учитываться во всех столицах при их планировании и того, что будет дальше происходить", - отметил С.Рябков.