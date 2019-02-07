Генпрокуратура РФ намерена взыскать с полковника Захарченко 500 млн рублей в пользу государства

07.02.19 12:17

© РИА Новости. Алексей Филиппов

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Генеральная прокуратура РФ намерена в ближайшее время направить в суд иск о взыскании в пользу государства 500 млн руб. с полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"В самое ближайшее время мы направим еще один гражданский иск в отношении широко известного полковника Дмитрия Захарченко. Этот иск аналогичен тому, который был недавно - об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества на общую сумму, в этот раз, почти на полмиллиарда рублей", - сказал А.Куренной в четверг на видео-канале "Эфир".