Осужденного за экстремизм отставного полковника Квачкова освободили от отбытия наказания

07.02.19 12:22

© РИА Новости. Андрей Старостин

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Зубово-Полянский районный суд Мордовии в четверг освободил от наказания отставного полковника Владимира Квачкова, осужденного за возбуждение ненависти и вражды.

"Ходатайство адвоката и самого Квачкова о пересмотре и смягчении наказания удовлетворено. Квачков будет освобождён по истечению десяти суток, когда решение суда вступит в законную силу, если оно не будет обжаловано одной из сторон по делу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Как уточнили в суде, такое решение было принято в связи с декриминализацией ч.1 ст.282 УК РФ.

В свою очередь, адвокат В.Квачкова Андрей Виканов сообщил агентству, что суд вынес решение "в связи с вступлением в законную силу федерального закона N519 от 27 декабря 2018 года о декриминализации ч.1 ст.282 УК РФ в том виде, в котором она была".

В связи с этим его подзащитный может быть освобожден из исправительной колонии после вступления в силу постановления суда.

"Он будет освобожден 19 февраля в 9 часов утра", - сказал адвокат.

А.Виканов добавил также, что прокуратура в ходе судебного заседания поддержала ходатайство защиты.

В августе 2018 года Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил В.Квачкова к полутора годам лишения свободы в колонии строгого режима за возбуждение ненависти либо вражды (ч.1 ст.282 УК РФ). С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору суд назначил В.Квачкову 2 года в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

8 февраля 2013 года Мосгорсуд приговорил В.Квачкова к 13 годам колонии строгого режима по делу о попытке организации вооруженного мятежа и содействии террористической деятельности. Позже Верховный суд РФ снизил наказание до 8 лет.

Ранее В.Квачков был дважды оправдан присяжными Мособлсуда по делу о покушении на бывшего главу РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса.