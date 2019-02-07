Число "побегов" с места ДТП может сократиться после ужесточения наказания - МВД

07.02.19 12:27

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

7 февраля. Interfax-Russia.ru - В МВД РФ рассчитывают, что принятие закона, ужесточающего ответственность для водителей, которые покидают место ДТП, позволит сократить число таких "беглецов".

"Более 20 тысяч граждан в состоянии опьянения совершили ДТП, повлекшее смерть или причинение тяжких последствий. А оставляют место происшествия порядка трехсот тысяч человек ежегодно", - сообщил замглавы МВД РФ Игорь Зубов на заседании Госдумы в четверг.

Депутаты рассматривают в первом чтении инициированные правительством РФ проекты законов, согласно которым водитель, покинувший место аварии будет наказан как совершивший ДТП в состоянии опьянения.

Как заметил замминистра, пока статистика говорит о наличии "тревожной тенденции".

"С принятием закона мы рассчитываем, что будет сокращение этой цифры", - добавил И.Зубов.

В свою очередь, депутат Вячеслав Лысаков обратил внимание на то, что, если трезвый водитель совершил ДТП и скрылся, он получит на два года больше - как пьяный.