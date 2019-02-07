Скоростной участок трассы М-2 в Тульской области в 2020г станет шестиполосным

07.02.19 12:24

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

7 февраля. Interfax-Russia.ru - ФКУ "Упрдор Москва-Харьков" планирует в 2019 году завершить работы по капитальному ремонту участка федеральной трассы М-2 "Крым" в Тульской области, сообщает пресс-служба Росавтодора.

"Этот 25-километровый участок (131-156 км) проходит по территории Заокского, Ясногорского и Ленинского районов области. Работы здесь начались весной 2018 года, а в новом дорожно-строительном сезоне на объекте устроят покрытие из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона (в том числе на 11 мостах и путепроводах), заменят оставшиеся четыре водопропускные трубы, а также отремонтируют транспортные развязки", - говорится в сообщении.

Для безопасности и удобства автомобилистов предусмотрена установка 90 дорожных знаков, 43 км металлического барьерного ограждения и нанесение разметки со светоотражающими элементами.

Как отмечается в пресс-релизе, в результате этих работ осенью 2019 года скоростной участок трассы М-2 будет иметь три полосы для движения, а до конца 2020 года он станет шестиполосным - по три в каждую сторону.

"Увеличение пропускной способности данного отрезка трассы - задача на перспективу. Ожидается, что к 2041 году интенсивность движения на скоростном участке автодороги М-2 будет составлять 60 тыс. автомобилей в сутки против сегодняшних 27 тысяч", - отметили в Росавтодоре.

Как сообщалось ранее, капремонт на участках от 131 до 156 км трассы М-2 в обоих направлениях планируется провести в два этапа. Стоимость работ оценивается в 2 млрд 226,7 млн рублей.