Рязанская чиновница арестована за взятки при реализации квартир для сирот

07.02.19 12:38

© РИА Новости. Виталий Белоусов

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Бывшая чиновница администрации Кораблинского муниципального района Рязанской области, подозреваемая во взяточничестве, решением суда заключена под стражу, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Женщина подозревается в получении четырех крупных взяток. По данным фактам были возбуждены уголовные дела, которые впоследствии объединили в одно производство.

"В ходе расследования уголовного дела получены данные о том, что бывшая чиновница пытается воспрепятствовать объективному установлению обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, в том числе воздействуя на свидетелей. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, в 2018 году чиновница в силу своего служебного положения способствовала продажам квартир в городе Кораблино на аукционах, организованных для закупки горадминистрацией квартир для детей-сирот. После заключения муниципальных контрактов и перечисления продавцам бюджетных средств за квартиры женщина получала от них взятки.