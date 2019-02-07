Крупный торговый центр горит в Сургуте

07.02.19 13:01

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники МЧС тушат пожар в крупном торговом центре в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО в четверг.

Спасатели вывели 18 человек из торгового центра (ТЦ) "Фараон" в Сургуте, на складе которого возник пожар, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ в четверг.

"Эвакуировано 18 человек. Предварительно пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО в четверг агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что площадь пожара в торговом центре в Сургуте составляет 150 кв. м и может увеличиться.

"По последним данным, площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. Общая площадь здания 800 квадратов, скорее всего площадь (возгорания - ИФ) будет расти", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте пожара работают 8 единиц техники и 28 сотрудников МЧС. "Силы пожарной службы будут прибывать", - отметил он.

Сообщение о пожаре поступило 11:41 по местному времени, в 11:50 пожарные приступили к тушению возгорания. По данным МЧС, возгорание началось в производственных помещениях здания, где изготавливали пластиковые окна.

"Сейчас пожар в активной фасе, его тушат. Информации о пострадавших и погибших пока нет", - сказали в ведомстве.

В здании также находятся офисные, торговые и складские помещения.