Уральский полпред назвал неблагоприятной демографическую ситуацию в Нижнем Тагиле

07.02.19 13:09

© РИА Новости. Александр Кряжев

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Рождаемость в Нижнем Тагиле за последние два года снизилась почти на четверть, а показатель смертности выше, чем в среднем по Свердловской области, сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

"В целом в Нижнем Тагиле складывается неблагоприятная демографическая ситуация, за 2017-2018 годы наблюдается снижение рождаемости на 24%", - заявил полпред в четверг в Нижнем Тагиле на совещании, посвященном экологической безопасности города.

По его данным, более 98 тыс. человек или 27% населения города живут в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий, которые являются основными источниками загрязнения атмосферного воздуха.

За 2018 год выбросы в атмосферу со стационарных источников составили более 138 тыс. тонн. "Это порядка 15% суммарных выбросов по региону. На долю Нижнетагильского металлургического завода (Нижнетагильский металлургический комбинат "Евраза" - ИФ) и Высокогорского ГОКа приходится более 88% от суммарных выбросов в атмосферу города", - отметил полпред.

Представитель Роспотребнадзора по Свердловской области отметил на совещании, что на УВЗ приходится 5% от выбросов в атмосферу в городе.

Н.Цуканов добавил, что разработан комплексный план по снижению загрязнения в городе крупными предприятиями - "Евразом НТМК", "Высокогорским ГОКом" и "Уралвагонзаводом".

Предполагается, что реализация плана позволит на 18,5% снизить количество выбросов в атмосферу.