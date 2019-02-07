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07.02.19 13:24
МВД в течение трех лет может ввести на дорогах России систему "Народный инспектор"
"В течение трёх лет мы рассчитываем запустить программу по всей стране", - сказал И.Зубов в четверг на заседании Госдумы.
Замминистра рассказал об алгоритме действий потенциального "народного инспектора".
"Гражданин сначала должен зарегистрироваться на портале государственных услуг. После этого, он получает программу с этого портала для связи со специализированным разделом, именно в сфере фиксации реагирования на правонарушения. Там же на портале он получает инструкции, каким образом он должен действовать, чтобы передавать информацию о видео-, фото-, кинофиксации", - сказал замминистра.
Он добавил, что такая "программа должна носить универсальный характер и быть рассчитана на различные приемные устройства".
"Зафиксировав правонарушение, гражданин передает его в автоматизированном режиме. Оно направляется на портал госуслуг, где проходит предобработку в центре обработки Минкомсвязи, а только после этого поступает в ЦОДД, где уже будет отслеживаться лицом, имеющим административные полномочия, то есть сотрудником", - добавил И.Зубов.
Замминистра обратил внимание, что "если придет такое сообщение с анонимного источника, оно не будет рассматриваться".
Он также отметил, что решение о штрафе "может быть обжаловано как гражданином, который направил данное сообщение, так и лицом, которое привлечено к административной ответственности". "Если материал попадёт в суд, то суд имеет полное право пригласить заявителя на заседание, а он будет обязан явиться", - сказал И.Зубов.
Госдума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении института "народного инспектора".
Он предусматривает фиксацию гражданами ряда нарушений Правил дорожного движения (ПДД) с последующим наложением административного наказания на основании их фото и видео материалов.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством в октябре 2017 года, Госдума подошла к рассмотрению законопроекта более чем через год. В четверг, 7 февраля, документ был принят депутатами в первом чтении.
Законопроект предусматривает возможность вынесения постановлений о наложении административных наказаний за ряд нарушений правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении, в случае их фиксации гражданами, зарегистрированными в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме".
Гражданам предоставляется возможность зафиксировать нарушение ПДД на свои смартфоны со специальной программой.
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