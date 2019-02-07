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07.02.19 13:33
Более двух сотен домов в ЦФО признаны проблемными - Генпрокуратура
Всего с привлечением средств дольщиков в ЦФО строятся более 4 тыс. домов.
В связи с этим в прошлом году были проведены проверки соблюдения законодательства о долевом строительстве жилья.
По данным Генпрокуратуры, в числе выявленных нарушений - несоблюдение установленных договорами сроков передачи гражданам жилья, несвоевременное направление дольщикам информаций и предложений об изменении условий договоров, опубликование в СМИ застройщиком проектной декларации с неполной или недостоверной информацией, заключение договоров участия в долевом строительстве, не отвечающих требованиям законодательства.
Прокуроры внесли 604 представления, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности были привлечены 349 лиц, к административной - 221. Кроме того, были принесены 23 протеста, объявлено 53 предостережения, в суды направлены 24 исков, возбуждено 296 административных дел и 21 уголовное дело.
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