Более двух сотен домов в ЦФО признаны проблемными - Генпрокуратура

07.02.19 13:33

© РИА Новости. Илья Питалев

7 февраля. Interfax-Russia.ru - На территории Центрального федерального округа (ЦФО) признаны проблемными и внесены в сводный перечень 222 объекта долевого строительства, сообщает Генпрокуратура РФ.

Всего с привлечением средств дольщиков в ЦФО строятся более 4 тыс. домов.

В связи с этим в прошлом году были проведены проверки соблюдения законодательства о долевом строительстве жилья.

По данным Генпрокуратуры, в числе выявленных нарушений - несоблюдение установленных договорами сроков передачи гражданам жилья, несвоевременное направление дольщикам информаций и предложений об изменении условий договоров, опубликование в СМИ застройщиком проектной декларации с неполной или недостоверной информацией, заключение договоров участия в долевом строительстве, не отвечающих требованиям законодательства.

Прокуроры внесли 604 представления, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности были привлечены 349 лиц, к административной - 221. Кроме того, были принесены 23 протеста, объявлено 53 предостережения, в суды направлены 24 исков, возбуждено 296 административных дел и 21 уголовное дело.