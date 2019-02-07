Заболевшие эхиноккокозом ульяновские суворовцы могли заразиться от больных собак

07.02.19 13:40

© РИА Новости. Сергей Ермохин

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Причиной заболевания учащихся Ульяновского гвардейского суворовского военного училища могли стать инфицированные собаки, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Дмитрий Тришкин.

Видеозапись выступления Д.Тришкина на встрече с родителями суворовцев выложена в интернете.

"Проводится расследование для установления причин заболевания, однако в связи с длительным инкубационным периодом болезни установить источник заболевания затруднительно. Комиссией исключена версия заражения через продукты питания в столовой училища. Ни у одного работника столовой не было выявлено заболевания. Источником заражения являются инфицированные собаки этим гельминтозом. Каким образом произошло заражение воспитанников, должно ответить расследование", - сказал Д.Тришкин.

По его словам, каким образом произошло заражение воспитанников, должно ответить расследование.

Д.Тришкин сообщил, что на данный момент обследовано более 500 воспитанников и более 80 сотрудников училища. "По итогам обследования подтверждено заболевание у 26 воспитанников", - сказал он.

Д.Тришкин подчеркнул, что никакой угрозы воспитанникам училища нет.

"Все они находятся в училище, посещают занятия в обычном порядке. Госпитализация не требуется. Заболевание было выявлено на ранней стадии, никаких осложнений в лечении нет", - сказал он.

По его словам, все заболевшие суворовцы закончат училище на общих основаниях, учащиеся амбулаторно получают необходимое медикаментозное лечение в полном объеме.

Д.Тришкин отметил, что заболевшие не являются переносчиками, не опасны для окружающих и будут находиться под присмотром медиков до полного излечения.

Кроме того, всем выпускникам при окончании училища будут выданы лекарственные препараты на весь курс лечения, по окончании курса каждый пройдет медобследование. Также всем учащимся в ближайшее время будет назначен курс профилактического лечения.

Ранее стало известно, что медики выявили у курсантов Суворовского военного училища в Ульяновской области инфекционное заболевание легких - эхинококкоз.

В Минздраве Ульяновской области сообщали, что на 4 февраля заболевание эхинококкозом зарегистрировано у 25 воспитанников.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

Следователи отрабатывают все версии произошедшего, в том числе возможность инфицирования учащихся во время полевого выхода.

Эхинококкоз - паразитарная болезнь, характеризующаяся образованием в печени, легких или других органах и тканях паразитарных кист.