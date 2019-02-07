Обморожения получили десять человек в Тюмени

07.02.19 13:44

© РИА Новости. Максим Богодвид

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Помощь медиков потребовалась нескольким жителям Тюмени, пострадавшим из-за сильных морозов, что установились в областном центре с начала февраля.

"За эти дни в стационары Тюмени были доставлены десять человек с обморожениями, детей среди пострадавших нет", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в четверг сотрудник пресс-службы областного департамента здравоохранения.

По его словам, одним "скорую" вызывали родственники, другим - неравнодушные горожане.

"Так, 4 февраля водитель автобуса обнаружил в сугробе замерзающего мужчину. Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшего обморожения конечностей", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за морозов с начала этой недели в школах Тюмени частично или полностью отменяли занятия. Во вторник и среду в областном центре было отменено более 20 междугородних автобусных рейсов, в четверг - около 60.

В ночь на четверг столбик термометра в Тюмени опустился до минус 39 градусов.