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07.02.19 13:50

В Госдуме потребовали у Google исправить на своих картах принадлежность Крыма

© РИА Новости. Алексей Куденко
7 февраля. Interfax-Russia.ru - Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что в случае, если в течение месяца Крым не перестанет обозначаться на картах Google в качестве украинской территории, то к компании могут быть применены более жёсткие меры, в том числе уголовного характера.

"Мы договорились (...) вновь встретиться, чтобы убедиться, что работа выполнена. Если она не выполнена (...), будем принимать более жесткие меры реагирования к компании, определенные действующим законодательством", - заявил журналистам В.Пискарев по итогам встречи с директором Google Russia по взаимодействию с органами государственной власти Мариной Жунич.

По его словам, М.Жунич обещала, что в течение двух-трех недель ситуация будет исправлена.

"Пока мы полагаем, что здесь нет какого-то злого умысла и политической подоплёки, пока мы считаем, что это технический сбой и несовершенство американской техники", - сказал В.Пискарёв.

"У нас есть ответственность, в конце концов, за неисполнение российских законов, у нас есть уголовная ответственность за призывы к изменению территориальной целостности страны", - пояснил депутат "Интерфаксу".

"Будем считать, что это недоразумение на сегодня, но, тем не менее, если оно не устранится, то уже надо подумать о более жесткой реакции на такое откровенное неприятие наших законов",- добавил он.

По словам В. Пискарева, Госдума, в частности, может обратиться с жалобой в Генпрокуратуру и Роскомнадзор.

"Если не исправят, то передадим материалы генпрокурору и Роскомнадзор, чтобы принимали меры реагирования, они предусмотрены, там есть штрафы", - сказал В.Пискарев "Интерфаксу".

Он отметил, что в любом случае такая ситуация, когда на картах часть территории России приписывается другому государству, недопустима, это грубое нарушение российских законов.

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