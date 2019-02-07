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07.02.19 13:54
Власти Крыма инициировали проверку регионального фонда капремонта
"Работа фонда (капремонта - ИФ) на территории всей республики никакой критике не поддается (...) Необходимо полностью провести ревизию всех решений, которые были приняты. Мы попросили коллег - ФСБ с прокуратурой и, наверное, МВД - провести проверку всей финансово-хозяйственной деятельности фонда. Счетная палата пусть туда заходит. Нужно проверить, куда были потрачены деньги людей", - сказал С.Аксенов в четверг на совещании в Алуште, трансляция которого ведется на его странице в Facebook.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Черняев доложил, что руководитель фонда и ряд его заместителей уволены.
"Все решения уже кадровые приняты, начинают работу новые люди", - добавил он.
Критика работы фонда, озвученная на совещании, связана с решениями, которые были не согласованы с управляющими компаниями и жильцами. В частности, специалисты учреждения год назад в курортном поселке Форос остеклили часть дома, однако сейчас рамы приходится демонтировать, чтобы "никому на голову не упали", сообщила главный государственный жилищный инспектор Крыма Юлия Жукова.
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