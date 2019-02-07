Построенные в Сочи к Олимпиаде-2014 объекты загружены круглогодично

07.02.19 14:04

© РИА Новости. Нина Зотина

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Объекты Зимней Олимпиады в Сочи через пять лет после ввода в эксплуатацию остаются полностью загруженными и обеспечивают проведение мероприятий всех уровней, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг.

"Объекты олимпийского наследия востребованы и сегодня. Круглогодичную загрузку обеспечивают спортивные, культурные и деловые мероприятия международного, всероссийского и регионального уровней. Стадион "Фишт", на котором проходили церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, с успехом принял игры Кубка Конфедераций 2017 года и Чемпионат мира по футболу 2018 года", - сказал В.Кондратьев.

Большой ледовый дворец, по словам главы региона, стал домашней ареной хоккейного клуба "Сочи". На базе конькобежного центра "Адлер-Арена" созданы региональные центры тенниса и художественной гимнастики. Главный медиацентр Олимпиады является в настоящее время Парком науки и искусства Центра "Сириус". Кроме того, с 2014 года здесь ежегодно проходит Российский инвестиционный форум.

Губернатор также отметил, что Олимпиада в Сочи дала импульс в развитии других кубанских городов. Крупные мероприятия проходят в Анапе, Геленджике, Краснодаре.

"Мы создаем события, и это привлекает огромное количество людей и дает мультипликативный эффект. Уверен, сегодня и Сочи, и край готовы принять любое крупное мероприятие, и даже еще одну Олимпиаду", - подчеркнул В.Кондратьев.