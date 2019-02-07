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07.02.19 14:13
Бывший вице-губернатор Петербурга Оганесян останется под арестом до 9 мая
Как передал корреспондент "Интерфакса", соответствующее постановление в четверг вынес судья Евгений Шумаков.
Таким образом, к 9 мая 2019 года срок содержания М.Оганесяна под стражей составит 26 месяцев и 23 дня.
Как сообщила суду в заседании следователь Нина Гагарская, в материалах дела М.Оганесяна - более 100 томов, из которых обвиняемый ознакомился с 23, а его защита - с 57.
Адвокат М.Оганесяна Дмитрий Попов заявил суду о нарушении права М.Оганесяна на защиту в части ознакомления с материалами дела и в связи с рядом процессуальных моментов. Он возражал против продления ареста.
Представитель потерпевшего по делу - бывшего генподрядчика строительства стадиона на Крестовском острове компании "Инжтрансстрой-СПб" - также возражал против содержания М.Оганесяна под арестом. "Только находясь на свободе, Марат Мэлсович может эффективно погасить причинённый ущерб", - заявил суду представитель организации.
"Считаю, что следствие намеренно на протяжении уже более двух с половиной лет пытается посредством содержания меня под стражей чего-то добиться", - отметил сам М.Оганесян в заседании.
По версии следствия, М.Оганесян обеспечил незаконное привлечение акционерного общества "ТДМ" в качестве субподрядчика к строительству стадиона, в результате чего в 2014 году было похищено более 50 млн рублей при заключении договора по поставке видеотабло. Из них М.Оганесян получил не менее 28 млн рублей.
Из материалов уголовного дела также следует, что бывший первый заместитель председателя комитета по строительству Петербурга Александр Янчик визировал перечисление вышеуказанных авансовых платежей на расчетный счет ЗАО "ТДМ". Также установлена причастность к хищению Григория Попова (ранее работал директором Александринского театра - ИФ), который руководил ЗАО "ТДМ", и работников компании - Елены Ковалевой, Артема Куспицы и Владимира Халифа.
Дело М.Оганесяна было выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве. Он полностью признал свою вину в инкриминируемом мошенничестве, дал исчерпывающие показания об иных преступлениях и предпринял меры для погашения причиненного им ущерба.
Летом 2018 года дело М.Оганесяна было возвращено из Смольнинского районного суда в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений. На этом этапе М.Оганесяну, сотрудничавшему со следствием, добавили ещё один преступный эпизод - о получении взятки в особо крупном размере.
Следствие посчитало, что М.Оганесян получил от гендиректора ООО "Стройэлектромонтаж №5" Василия Сливкина 20 млн рублей за обеспечение компании победы в конкурсах на строительство школы за 1 млрд рублей и на установку художественной подсветки стадиона на Крестовском острове за 350 млн рублей. По версии следствия, посредниками при передаче взятки выступили Кирилл Сливкин и Николай Хрипунов. Обвиняемым по данному делу помимо также является бывший заместитель комитета по строительству Петербурга А.Янчик.
М.Оганесян не согласился с предъявленным эпизодом обвинения, и ранее заключённое соглашение о сотрудничестве со следствием было разорвано. Сейчас он не признает ни одного эпизода обвинения.
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