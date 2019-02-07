Более 300 тысяч водителей в 2018 году лишились прав за пьяную езду

07.02.19 14:17

© РИА Новости. Максим Блинов

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Свыше 300 тысяч человек в России лишились водительских удостоверений за вождение в нетрезвом состоянии или отказ от медицинского освидетельствования в прошлом году, сообщили "Интерфаксу" в Госавтоинспекции МВД РФ.

"Всего в 2018 году в Госавтоинспекцию из судебных органов поступила информация о вынесении более 400 тыс. постановлений о лишении граждан права управления транспортными средствами. Из этого числа за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ) водительских удостоверений в минувшем году лишились более 195 тыс. человек", - сказали в ГАИ.

Там добавили, что за год судебные органы вынесли свыше 130 тыс. постановлений о лишении права управления транспортом за отказ от медицинского освидетельствования.

В Госавтоинспекции отметили увеличение количества автоаварий с нетрезвыми водителями в прошлом году по сравнению с 2017 годом.

"По данным статистики Госавтоинспекции, по итогам 2018 года зафиксировано увеличение на 1,2%, - около 16,5 тыс. в абсолютных цифрах - по сравнению с 2017 годом числа автоаварий, совершённых с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения", - сказали в ГИБДД.

"Виновники практически каждой восьмой дорожной аварии находились или под воздействием алкоголя, или затем отказались от медицинского освидетельствования", - сообщили в ГИБДД