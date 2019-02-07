Эпидпорог по гриппу превышен в 23 регионах РФ

07.02.19 14:37

© РИА Новости. Илья Питалев

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Эпидемиологический порог в России по гриппу превышен в 23 регионах, в столице ситуация остается в пределах нормы, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Он сообщил, что комитет запросил в Роспотребнадзоре и в главном управлении медицинской помощи при управделами президента информацию о заболевании гриппом в стране.

"Докладываем, что эпидпорог превышен на сегодня в 23 субъектах РФ, в Москве его превышения нет", - сказал Д.Морозов на заседании Госдумы

По вакцинации по РФ, в этом сезоне впервые достигнут уровень свыше 49%, а в Москве привиты более 60% граждан, отметил он.