Калининградский губернатор заявил о росте интереса к САР в регионе

07.02.19 14:38

© РИА Новости. Алексей Дружинин

7 февраля. Interfax-Russia.ru - В специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининграде готовы зарегистрироваться уже 14 компаний, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов журналистам в четверг.

"Первая компания уже зарегистрирована. Еще 9 подготовили и подали документы. Но у них есть технические ошибки. Ошиблись с курсом валют на дату. Сейчас пересчитывают. Надеюсь, Центральный банк в рабочем порядке пойдет навстречу, и мы сможем в ближайший месяц зарегистрировать еще 9 компаний. И еще 5 компаний заявили о готовности", - отметил А.Алиханов.

По его словам, интерес к САР будет расти, в том числе потому, что в среду президент страны Владимир Путин, выступая на форуме "Деловой России", заявил о возможном продлении амнистии капитала для тех граждан, которые переводят свои деньги в Россию и регистрируют бизнес в САР.

"Надеюсь, этот стимул придаст дополнительный импульс для появления новых резидентов калининградского САР", - заключил губернатор.

Как сообщалось, 5 февраля в калининградском САР была зарегистрирована первая компания-участник - кипрская Adanimov trading limited, осуществляющая холдинговую деятельность и являющаяся совладельцем ряда компаний в Омске.

Как сообщалось, в середине января А.Алиханов заявил журналистам, что в САР на острове Октябрьский в Калининграде в начале февраля зарегистрируются 9 компаний.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2018 года подписал пакет законов о создании специальных административных районов на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область).

Основная цель создания нового механизма - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.

Согласно основному закону "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", подать заявку на резидентство в САР может только иностранное юридическое лицо, то есть российские компании доступ к новому режиму (по крайней мере, на первом этапе) не получат. Кредитные организации, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры также не могут признаваться участниками специальных административных районов - на этом в ходе обсуждения законопроектов настоял ЦБ.