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Реестры РФ и Белоруссии начали подготовку к обмену данными о банкротстве

© РИА Новости. Евгений Биятов
7 февраля. Interfax-Russia.ru - Белорусский Единый государственный реестр сведений о банкротстве (ЕГРСБ, bankrot.gov.by) и российский Единый федеральный реестр сведений о банкротстве ("Федресурс", bankrot.fedresurs.ru) договорились о сотрудничестве, которое в будущем позволит российским пользователям получать сведения о банкротствах в Белоруссии через сайт "Федресурса", а белорусским пользователям иметь доступ к сообщениям о банкротных процедурах в РФ через сайт ЕГРСБ.

Соответствующий меморандум подписали 7 февраля операторы реестров - АО "Интерфакс" и Республиканское унитарное предприятие "Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь".

"Информационный обмен между реестрами и повышение прозрачности банкротных процедур позволят в будущем участникам российского-белорусского товарооборота лучше оценивать риски при работе с партнерами и повысить тем самым эффективность своего взаимодействия", - сказал директор "Информационного центра Министерства экономики Республики Беларусь" Максим Вашемирский. По его словам, первым шагом к налаживанию информационного обмена станет совместная работа специалистов реестров двух стран по обмену опытом, улучшению информированности бизнеса о процедурах банкротства, выработке постоянных форм сотрудничества.

"Надеемся, что сотрудничество наших двух стран даст импульс развитию многостороннего информационного обмена о процедурах несостоятельности в рамках всего ЕАЭС", - прокомментировал подписание меморандума руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

В России в 2018 году число компаний, признанных банкротами, сократилось на 3,1% по сравнению с 2017 годом - до 13 117. В Белоруссии суды за 9 месяцев 2018 года вынесли 1405 определений о возбуждении дел об экономической несостоятельности, на 12,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Указанные сведения внесены российскими арбитражными управляющими в "Федресурс" и белорусскими временными (антикризисными) управляющими в ЕГРСБ.

Федресурс (fedresurs.ru) - основной электронный канал раскрытия юридически значимой информации о субъектах экономической деятельности РФ, общедоступный ресурс для анализа контрагентов, обременений, мониторинга банкротств.

Единый государственный реестр сведений о банкротстве (ЕГРСБ, bankrot.gov.by) - государственный информационный ресурс Белоруссии, содержащий сведения, связанные с производствами по делам об экономической несостоятельности (банкротстве).

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