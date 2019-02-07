Дело открыто в отношении застройщиков, обманувших 1,7 тыс. дольщиков в Липецке

07.02.19 15:05

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Председатель совета директоров и бывший гендиректор ОАО "Эксстроймаш" (Липецк) стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, фигуранты договорились о хищении денежных средств, поступивших от участников долевого строительства в ЖК "Европейский" в Липецке. С сентября 2014 по март 2016 года они заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили более 70 млн рублей. В результате не было завершено строительство четырех многоэтажек, сдача которых в эксплуатацию планировалась еще в 2017-2018 годах, но они до сих пор находятся в разной степени готовности. Потерпевшими по уголовному делу признаны свыше 1,7 тыс. человек.

Местонахождение председателя совета директоров ОАО "Эксстроймаш" устанавливается, а его подельник находится под домашним арестом.

Для возмещения ущерба, причиненного участникам долевого строительства, следствием наложен арест на имущество ОАО "Эксстроймаш" стоимостью почти 200 млн рублей, говорится в сообщении.