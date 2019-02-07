|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
07.02.19 15:14
Законопроект об устойчивом Рунете рекомендован к первому чтению в Госдуме
Ранее правительство поддержало соответствующий законопроект при условии его доработки с учетом высказанных замечаний ко второму чтению.
В отзыве кабинета министров отмечается, что реализация положений законопроекта об обеспечении на безвозмездной основе операторов связи техническими средствами противодействия угрозам, организация центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования в составе радиочастотной службы, а также проведение учений с целью повышения информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи РФ потребует выделения дополнительных средств федерального бюджета.
"Однако в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не определены источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств", - отметили в правительстве.
Законопроектом предлагается дополнить законы "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" положениями, предусматривающими осуществление комплекса организационных, административных и технических мероприятий, направленных на повышение информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории РФ.
Авторы внесенного 14 декабря прошлого года законопроекта о защите российского сегмента интернета - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой.
Законопроект позволит создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в РФ, заявлял ранее А.Клишас.
Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".
В частности, законопроектом определяются необходимые правила маршрутизации трафика. "Создаётся возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком", - отмечается в пояснительной записке.
Кроме того, предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. "Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика. Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет", - говорится в записке.
Как уточнил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, законопроект будет рассмотрен депутатами 13 февраля.
"Наш комитет предлагает рассмотреть данный проект закона 12 февраля", - сказал Л.Левин в четверг на заседании комитета.
На этом заседании комитет рекомендовал Госдуме принять данную инициативу в первом чтении.
Вице-премьер РФ Максим Акимов 18 декабря сообщил, что правительство РФ планирует гармонизировать предложенный законопроект со своим разрабатываемым вариантом. Он отметил, что цель закона - обеспечение стабильной работы российского сегмента сети Интернет "в кризисных условиях", которые могут возникнуть либо по техническим, либо по политическим причинам.
Законопроект в целом поддержали Минкомсвязи, Роскомнадзор, Россвязь, ФСО и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, представив каждый свои замечания на него. По словам замглавы Минкомсвязи Олега Иванова, "наибольшая часть затратных предложений", которые содержаться в законопроекте, "уже учтена в программе "Цифровая экономика"".
В свою очередь российские операторы связи опасаются, что в случае принятия закон станет для них дополнительным финансовым обременением, несмотря на то, что документ предусматривает госфинансирование затрат на его реализацию.
|
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.
.
Interfax-Russia.ru – Движение легковых машин с двигателями класса ниже "Евро-4" могут ограничить в Москве. Власти и экологи поддерживают инициативу, а водители ищут в ней подвох.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket