Законопроект об устойчивом Рунете рекомендован к первому чтению в Госдуме

07.02.19 15:14

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в четверг рекомендовал принять в первом чтении законопроект о защите российского сегмента сети Интернет (Рунет) от внешних угроз.

Ранее правительство поддержало соответствующий законопроект при условии его доработки с учетом высказанных замечаний ко второму чтению.

В отзыве кабинета министров отмечается, что реализация положений законопроекта об обеспечении на безвозмездной основе операторов связи техническими средствами противодействия угрозам, организация центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования в составе радиочастотной службы, а также проведение учений с целью повышения информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи РФ потребует выделения дополнительных средств федерального бюджета.

"Однако в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не определены источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств", - отметили в правительстве.

Законопроектом предлагается дополнить законы "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" положениями, предусматривающими осуществление комплекса организационных, административных и технических мероприятий, направленных на повышение информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории РФ.

Авторы внесенного 14 декабря прошлого года законопроекта о защите российского сегмента интернета - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой.

Законопроект позволит создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в РФ, заявлял ранее А.Клишас.

Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

В частности, законопроектом определяются необходимые правила маршрутизации трафика. "Создаётся возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. "Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика. Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет", - говорится в записке.

Как уточнил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, законопроект будет рассмотрен депутатами 13 февраля.

"Наш комитет предлагает рассмотреть данный проект закона 12 февраля", - сказал Л.Левин в четверг на заседании комитета.

На этом заседании комитет рекомендовал Госдуме принять данную инициативу в первом чтении.

Вице-премьер РФ Максим Акимов 18 декабря сообщил, что правительство РФ планирует гармонизировать предложенный законопроект со своим разрабатываемым вариантом. Он отметил, что цель закона - обеспечение стабильной работы российского сегмента сети Интернет "в кризисных условиях", которые могут возникнуть либо по техническим, либо по политическим причинам.

Законопроект в целом поддержали Минкомсвязи, Роскомнадзор, Россвязь, ФСО и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, представив каждый свои замечания на него. По словам замглавы Минкомсвязи Олега Иванова, "наибольшая часть затратных предложений", которые содержаться в законопроекте, "уже учтена в программе "Цифровая экономика"".

В свою очередь российские операторы связи опасаются, что в случае принятия закон станет для них дополнительным финансовым обременением, несмотря на то, что документ предусматривает госфинансирование затрат на его реализацию.