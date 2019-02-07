Запертый в машине шестилетний ребенок погиб в Калуге

07.02.19 15:36

© РИА Новости. Григорий Сысоев

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Машина, в которой был заперт шестилетний мальчик, загорелась в четверг в Калуге на улице Болотникова, малыш погиб, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Ребенка оставили в машине родители, которые ушли в расположенную рядом поликлинику.

"В этот момент произошло возгорание автомобиля, в результате которого мальчик получил ожоги. В поликлинике ребенку были проведены реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Причины смерти мальчика и возгорания автомобиля устанавливают эксперты.