"Налоговые каникулы" для новых предпринимателей планируется продлить на Ставрополье еще на два года

07.02.19 15:44

© РИА Новости. Нина Зотина

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Налоговые каникулы для новых предпринимателей планируется продлить в Ставропольском крае еще на два года, сообщил глава региона Владимир Владимиров в Ставрополе в четверг на конференции "Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация и развитие МСП".

"Действие "каникул" закончилось в 2019 году, но для тех, кто впервые зарегистрировался в 2018 году, они снова будут продлены, чтобы у каждого, кто подал заявку на участие в этой программе, освобождение было не менее двух лет", - сказал В.Владимиров.

По его словам, установление налоговой ставки в размере 0% будет действовать для отдельной категории плательщиков и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, патентную систему налогообложения.

При этом бизнес-деятельность такие предприятия должны вести "в производственной, социальной и научной сферах на территории края".

Закон о "налоговых каникулах" впервые был принят в регионе в 2014 году, в 2016 году был пролонгирован на два года.

По словам В.Владимирова, поддержка предпринимателей из бюджетов всех уровней увеличена до 2 млрд рублей, в частности, из краевого бюджета на поддержку МСП будет направлено 500 млн рублей (рост в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом).

Число предприятий МСП в Ставропольском крае по итогам 2018 года увеличилось на 1,3% в сравнении с предыдущим годом - до 116,4 тыс.

Конференция "Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация и развитие МСП", организатором которой выступает Минэкономразвития России, завершится в Ставрополе 8 февраля.