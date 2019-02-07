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07.02.19 15:44

Замглавы Минкомсвязи не смог назвать стоимость законопроекта об устойчивом Рунете

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
Пока невозможно точно, сколько будет стоить реализация законопроекта о защите Рунета от внешних угроз, так как неизвестны архитектура и характеристики системы безопасности и устойчивости, сообщил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

"Сейчас мы, к сожалению, не может четко сказать ее конфигурации в окончательном виде. Есть масса наработок, но они пока ещё на уровне наработок. Не зная окончательно структуры сетей операторов связи, структуру взаимосвязей, которые между ними существует, даже не просто структуру, а всю совокупность и весь перечень, мы, действительно, не можем до конца сказать, сколько будет стоить такая система", - сказал О.Иванов на заседании комитета по информации, информтехнологиям и связи в четверг.

"Деньги на сегодняшний день зарезервированы, но мы пока не знаем, достаточно их или нет или они с избытком. Пока по нашим прикидкам мы зарезервировали эти суммы", - добавил он.

Кроме того, по словам замминистра, "большинство запрещенных сайтов блокируется с очень большим уровнем эффективности". "И мониторинг показывает, что при попадании в реестр Роскомнадзора именно сайты блокируются достаточно качественно", - сказал О.Иванов.

"А вот некоторые продукты, о которых мы с вами говорим, действительно, существующая система не позволяет их эффективно блокировать, поэтому мы полагаем, что та система, которая прописана в законе, будет создаваться с учётом именно этих вещей", - сказал О.Иванов.

Таким образом, пока неизвестно, сколько будет стоить система блокировки, а также учения по проверке устойчивости Рунета, признал он.

По словам замминистра, для реализации законопроекта потребуется принять большое количество подзаконных актов, и работа в этом направлении уже началась. "Более 40 нормативных актов придется принимать", - уточнил он.

Средства на создание Центра управления сетью связи общего пользования в рамках законопроекта о защите Рунета от внешних угроз предусмотрены в бюджете на 2019 год в размере почти 600 млн рублей, всего на три года предполагается потратить более 1,8 млрд рублей.

Соответствующие данные содержатся в федеральном законе "О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".

Согласно документу, на создание и функционирование Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также создание, эксплуатация и развитие информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования запланировано выделить 597 млн рублей в 2019 году.

"Эти средства предусмотрены лишь для старта данного проекта", - сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В следующие два года расходы бюджета оцениваются в 699 млн и 546 млн рублей соответственно, говорится в документе.

По словам источника, "для последующей реализации этого проекта потребуются дополнительные средства. Соответственно, эти расходы необходимо будет предусмотреть в бюджетах следующих лет".

Вместе с тем на разработку программно-аппаратных средств для мониторинга и управления сетью связи общего пользования, согласно проекту паспорта нацпрограммы "Цифровая экономика", одобренному правительством, Роскомнадзору отводится год, начиная с октября 2019 по октябрь 2020 года.

Ранее замглавы Минкомсвязи О.Иванов сообщил, что "наибольшая часть затратных предложений", которые содержаться в законопроекте, "уже учтена в программе "Цифровая экономика"".

В свою очередь российские операторы связи опасаются, что в случае принятия закон станет для них дополнительным финансовым обременением, несмотря на то, что документ предусматривает госфинансирование затрат на его реализацию.

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