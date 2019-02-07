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07.02.19 15:47
Сайты по торговле тигрятами и львятами заблокированы по требованию тюменской прокуратуры
Пресс-служба облпрокуратуры сообщает в четверг, что в ходе мониторинга Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура выявила 65 сайтов, где были размещены объявления о продаже животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Международного союза охраны природы.
В частности, на этих сайтах были объявления о продаже детенышей тигров, львов, сервалов, каракалов и приматов, а также редких видов попугаев.
По российскому законодательству, за незаконные приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу "краснокнижных" животных предусмотрена уголовная и административная ответственность.
В связи с этим прокуратура направила в суд заявления о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению. Сейчас доступ к ним заблокирован.
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