Сайты по торговле тигрятами и львятами заблокированы по требованию тюменской прокуратуры

07.02.19 15:47

© РИА Новости. Александр Полегенько

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Суд в Тюмени удовлетворил заявления природоохранной прокуратуры и постановил заблокировать доступ к десяткам сайтов, где продавались "краснокнижные" животные.

Пресс-служба облпрокуратуры сообщает в четверг, что в ходе мониторинга Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура выявила 65 сайтов, где были размещены объявления о продаже животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Международного союза охраны природы.

В частности, на этих сайтах были объявления о продаже детенышей тигров, львов, сервалов, каракалов и приматов, а также редких видов попугаев.

По российскому законодательству, за незаконные приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу "краснокнижных" животных предусмотрена уголовная и административная ответственность.

В связи с этим прокуратура направила в суд заявления о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению. Сейчас доступ к ним заблокирован.