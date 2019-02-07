Поморские ученые разработают инновационный композит из строительных остатков

07.02.19 15:49

© РИА Новости. Игорь Зарембо

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Ученые Северного (Арктического) федерального университета (Архангельск) проводят эксперименты по созданию композита, который может быть изготовлен из невостребованных остатков от деревообработки и строительства, сообщает пресс-служба вуза.

Рабочее название композита - "каменная древесина". Это экологичный материал с хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, устойчивый к огню и перепадам температуры.

"Можно утверждать, что процесс создания "каменной древесины" мы в какой-то мере копируем с природы. В естественных условиях такие процессы протекают столетия, а мы уверены, что можем ускорить их с помощью определенных химических соединений и режимных параметров. Более подробную информацию пока представить нет возможности, так как предполагается получить ряд патентов", - приводит пресс-служба слова научного руководителя проекта доктора химических наук профессора Аркадия Айзенштадта.

Технология изготовления композита основывается на том, что при определенных условиях минеральный компонент - кварц, базальт или гранит - замещает растительную матрицу, копируя ее структуру. Главная задача проекта "Коллоидно-химические аспекты технологии получения инновационных строительных материалов путем минерализации древесной матрицы" - соединить лучшие свойства камня и древесины в одном материале.

Производство такого материала может стать этапом создания безотходного производства, так как в процессе используются невостребованные остатки от деревообработки и строительства, отмечают в университете.