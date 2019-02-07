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07.02.19 15:57

Тульская область планирует инвестпроекты на 4 млрд руб

© РИА Новости. Михаил Фомичев
7 февраля. Interfax-Russia.ru - Тульская область представила в четверг в Туле в рамках выездной сессии Корпорации МСП семь инвестиционных проектов на 4 млрд рублей, и рассчитывает на кредитно-гарантийную поддержку корпорации в их реализации, сообщает пресс-служба облправительства.

"В рамках Национальной гарантийной системы объем кредитно-гарантийной поддержки субъектов МСП региона составил 1,48 млрд рублей, что позволило им привлечь заемное финансирование на сумму более 3,57 млрд рублей. Росту активности и расширению информированности о реализуемых мерах поддержки способствует и работа портала Бизнес-навигатора МСП, который предприниматели области активно используют для открытия и развития бизнеса", - приводит пресс-служба слова гендиректора корпорации МСП Александра Бравермана.

В пресс-релизе отмечается, что в 2019 году среди претендентов на получения кредитно-гарантийной поддержки - компания "ПромБиоТехнологии" (г.Ефремов) - инновационное предприятие по глубокой переработке зерна и выпуску пищевых и кормовых ингредиентов находится. Проект подразумевает строительство нового завода на ТОСЭР "Ефремов" в рамках биотехнологического кластера. В его основе - безотходные технологии, высокая степень автоматизации и технологичности производства.

Также для господдержики корпорации рассматривается проект компании - резидента ОЭЗ "Узловая" - ООО "Инновационные промышленные покрытия", которая планирует построить современный заводской комплекс по разработке и производству полимерных покрытий промышленного и специального назначения для нужд промышленности и ТЭК.

Инвестпроекты также представили ООО "Энергомаш" (запуск производства оборудования), ООО "Аврора-Гринн" (строительство жилого комплекса "Молодежный" в Туле), ООО "Айс-Строй Тула" (строительство многофункционального спортивного центра с ледовой ареной в Туле), ООО ПП "Мехмаш" и АО НПО "Плавский" (приобретение современного металлообрабатывающего оборудования).

Ранее сообщалось, что Корпорация МСП с 2016 года предоставила 53 субъекта малого и среднего предпринимательства в регионе более 1 млрд 230 млн рублей, из них в 2018 году три проекта получили финансовую поддержку на сумму более 300 млн рублей. Общий объем инвестиций по ним составил порядка 500 млн рублей.

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