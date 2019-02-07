Росстат сообщил о снижении реального размера средней пенсии в РФ в декабре

07.02.19 16:05

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Средний размер назначенной ежемесячной пенсии в России в декабре 2018 года увеличился в номинальном выражении на 3,6% по сравнению с декабрем 2017 года и составил 13 тыс. 409 руб., сообщила в четверг Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В реальном выражении (с поправкой на инфляцию) средний размер пенсий в декабре 2018 года снизился на 0,7% по сравнению с декабрем 2017 года.

В среднем за 2018 год падение пенсий в реальном выражении составило 2,4%, в номинальном - наблюдался рост на 0,4% (с учетом единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей в январе 2017 года).

Средний размер назначенных пенсий в декабре 2018 года составил 24,3% от средней начисленной зарплаты по стране против 25,3% в декабре 2017 года.