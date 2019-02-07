Росстат: цены на бензин в РФ стабильны вторую неделю подряд

07.02.19 16:10

© РИА Новости. Виталий Белоусов

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Потребительские цены на бензин в России с 29 января по 4 февраля 2019 года не изменились вторую неделю подряд, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.

Цены на дизельное топливо, по данным ведомства, с 29 января по 4 февраля снизились на 0,1% после двух недель стабильности.

С начала года цены на бензин выросли в среднем на 0,7%, на дизельное топливо - на 1,2% при общей инфляции в 1,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,90 до 43,99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44,89 до 48,99 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,20 до 43,12 руб., марки АИ-95 - от 43,30 до 46,60 руб. за литр.

Производство бензина в России с 28 января по 3 февраля выросло на 4,1% по сравнению с предыдущим периодом мониторинга и составило 780,8 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива увеличился на 3,4% - до 1 млн 577,4 тыс. тонн.

Как сообщалось, за 2018 год бензин в РФ подорожал на 9,4%, что выше темпов инфляции за аналогичный период в 2,2 раза (инфляция в минувшем году составила 4,3%).

В ноябре 2018 года правительство, вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые участники топливного сектора договорились сдерживать оптовые цены на топливо до конца марта. В тексте соглашения с нефтяниками указано, что с 1 января темпы роста цен на заправках не должны быть выше 1,7% (с учетом повышения ставки НДС), а с 1 февраля - не выше прогноза среднегодовой инфляции.