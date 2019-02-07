Росавтодор за 5 лет планирует реконструировать в Башкирии 30 км трассы М5

07.02.19 16:27

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

7 февраля. Interfax-Russia.ru - ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье" Федерального дорожного агентства" объявило о старте масштабной реконструкции участков федеральной автодороги М-5 "Урал" в границах Башкирии общей протяженностью 30 км, сообщает пресс-служба ФКУ.

Ожидается, что к 2024 году число полос на этих отрезках дороги увеличится с двух до шести.

Планируется, что в этом году начнутся работы на двух участках в Туймазинском районе республики - на границе Башкирии и Татарстана. Ожидается, что на первых 12 км работы завершатся в 2022 году, проезд по второму, 8-километровому участку, будет открыт годом позже.

Кроме того аналогичный объем работ будет выполнен на обходе Уфы в Уфимском районе. В результате повысится пропускная способность участка трассы, по которому следует транзитный транспорт из Башкирии, Самарской и Челябинской областей.

Завершить работы планируется в 2024 году.

Оценочную стоимость работ и иные детали проекта "Интерфаксу" в управлении не уточнили.

"Уровень безопасности на 14-километровом участке обхода Уфы повысят за счет установки на нем элементов автоматизированной системы управления дорожным движением. Оборудование способно следить за погодными условиями и состоянием покрытия дорог. На основании полученной информации дорожные службы смогут принимать необходимые решения - к примеру, о дополнительной обработке проезжей части противогололедными материалами", - уточняется в сообщении.

Реализация проекта предусматривает также строительство 12 искусственных сооружений - моста через р. Юрмаш, три путепровода, четыре транспортных развязки и столько же надземных пешеходных переходов.

Планируется, что на всех объектах реконструкции установят линии наружного освещения, шумозащитные экраны близ с.Кандры Туймазинского района.

ФКУ "Упрдор "Приуралье" выполняет функции заказчика-застройщика в отношении 1,777 тыс. км автодорог (в том числе М-7 "Волга", участок М-5 "Урал", Р-240 "Уфа - Оренбург"), 132 мостовых сооружений, 1,688 тыс. водопропускных труб в Башкирии, Татарстане, Оренбургской области.